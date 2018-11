Stenson i ledning i Tiger Woods tävling

Henrik Stenson fortsätter att spela bra golf på Bahamas. Svensken är delad etta i Tiger Woods inbjudningstävling efter en 66-runda andra dagen.

Stenson gick sex under par och noterades för sju birdies och en bogey under fredagens spel och delar ledningen med spanjoren Jon Rahm. Båda ligger tio under par, sammanlagt.

Alex Norén ligger delad sexa efter att gått runt banan på 69 slag, lika många som i torsdagens första runda.

USA-tourtävlingen på Bahamas spelas till förmån för Tiger Woods välgörenhetsstiftelse och har bara 18 spelare i startfältet. Woods själv ligger längre ner i resultatlistan, på 14:e plats.