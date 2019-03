Stensons helomvändning efter fiaskorundan

Golfstjärnan Henrik Stenson blandar och ger vid PGA-tourtävlingen Arnold Palmer Invitational i Orlando, Florida.

Stenson, som i jakten på en ny caddie haft en vän som burit bagen under veckostarten, följde upp sin inledande 77-runda med en 66-rond. Svensken gick den andra rundan på sex under par och var alltså elva slag bättre än vad han var under torsdagen.

Totalt ligger han nu på ett under par, åtta slag bakom ledarduon Tommy Fleetwood, England, och Keegan Bradley, USA. Stenson och Fleetwood samt Beau Hossler, USA, var trion som hade lägst score under fredagen.

Stensons helomvändning gjorde att han lyfte 62 placeringar i resultatlistan, från delad 104:e plats till delad 42:a, och klarade kvalgränsen inför helgens två avslutande rundor.