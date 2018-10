Stjärnan Dziuba: "Vi vill ha mer framgång"

Sågade, hånade och ända fram till VM-premiären starkt ifrågasatta. De ryska landslagssupportrarna hade små förväntningar, snudd på inga, på sitt landslag inför VM-slutspelet i somras. Då bullade landslaget upp med målkalas mot Saudiarabien och på den positiva vägen fortsatte det fram till den bittra kvartsfinalförlusten.

Blivande finalisten Kroatien vann, men först efter en dramatisk straffläggning.

Behöll VM-formen

Just Artiom Dziuba, den storväxte anfallaren, vann åtskilliga ryska hjärtan för prestationerna under hemma-VM. Nu är han dessutom lagkapten under Stanislav Tjertjesov, förbundskaptenen som lyckats behålla den positiva trenden.

Medan Janne Anderssons landslag hamnade i en någon slags baksmälla (förluster mot både Österrike och Turkiet i september) trummade ryssarna på. 2-1-segern borta mot Turkiet i Nations League följdes upp med 5-1 mot Tjeckien.

Dziuba, som sänkte Sverige i EM-kvalet i Moskva 2015, tillhörde de mesta hyllade spelarna under VM och han berättar att han fått ta emot presenter av landsmän som visat sin uppskattning för VM-upplevelsen.

– Jag har inte fått någon ännu här i Kaliningrad, men det kanske kommer, säger han.

I rollen som lagkapten känner Dziuba ett extra ansvar för att behålla den nyvunna, goda relationen med folket.

"Vill ha mer framgång"

– Vi vill att det här ska fortsätta, att vi ska ha mer framgång. Vi upplever något som liknar en mirakelkänsla, en sagokänsla och det är en upplevelse vi vill förlänga och dela med andra. Det är mycket folk vid hotellet och alla vill ta bilder med mig. Jag har inte hunnit ställa upp än, men jag lovar att göra det.

– Jag minns när jag var liten pojke, hur viktigt det var med relationen mellan berömda fotbollsspelare och vanligt folk. Därför vill jag ställa upp. Folkets stöd är väldigt viktigt för oss, säger Dziuba.

Stöd får han och ryssarna mot Sverige i torsdagens möte i Nations League (avspark 21.45). Samtliga drygt 35 000 biljetter på Kaliningradstadion uppges vara sålda.

Den stora snackisen i rysk fotboll är dock inte landskampen i den ryska exklaven vid Östersjöns sydöstra kust. Alexander Kokorins och Pavel Mamajevs våldsamma agerande på ett café i Moskva vevas friskt i ryska medier. Spelarna riskerar långa fängelsestraff sedan de misshandlat två ryska statstjänstemän.

Men den enorma skandalen ville varken Artiom Dziuba eller Stanislav Tjertjesov kommentera på presskonferensen.