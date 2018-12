Sverige mot Lagerbäcks Norge i EM-kvalet

Det blev spanskt och norskt på lotten för Sverige i kvalet till EM 2020. När bollarna drogs under lottningsproceduren i Dublin så drogs Sverige, från den andra seedningsgruppen, in i grupp F, där Spanien sedan tidigare låg från den första.

Direkt efter det drogs Norge, med svenske förbundskaptenen Lars Lagerbäck, från den tredje seedningsgruppen.

Ytterligare tre lag ska placeras in i Sveriges kvalgrupp under lottningen, som just nu pågår i Dublin.

EM-kvalet inleds i slutet av mars nästa år och pågår till slutet av november. Vid ett svenskt misslyckande att avancera från sin kvalgrupp väntar playoff i mars 2020.