Team Brunel först till Göteborg

Den nederländska båten seglade sista dygnet upp sig från fjärde plats, och gick i mål sent på fredagskvällen, bara minuter före spanska Mapfre.

"Vi gjorde ett riktigt bra jobb som lag och resultatet är bättre än vad vi hade kunnat drömma om. Att vinna etappen och att få en bonuspoäng känns riktigt bra", säger Bouwe Bekking, enligt ett pressmeddelande.

"Turn the tide on plastic", med svenske Martin Strömberg, seglade in som femte båt till Göteborg.

"Nu har vi äntligen kommit hem till Göteborg, det är fantastiskt och känns helt underbart. Resultatet är inte jättebra men vi har gjort en väldigt bra etapp och kämpat hårt", säger Strömberg.

Strömbergs lag stöttas av två miljöorganisationer som jobbar med havsmiljö. Båten har under resans gång mätt mängden plastartiklar i världshaven.

Volvo Ocean Race, där sju båtar deltar, startade i Spanien i oktober. Etappen som slutade i Göteborg startade i Cardiff den 10 juni. Tävlingens sista sträcka, som inleds den 21 juni, går till Haag. Den blir helt avgörande, då Team Brunel och Mapfre båda ligger på 65 poäng, medan Dongfeng, Kina, ligger ett poäng bakom.