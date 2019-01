Tre spelare att hålla koll på i kväll

Kristoffer Olsson, Ken Sema och Viktor Claesson är bland de spelare som tagit vägen via januariturnén in i "riktiga" landslaget.

Kan någon i årets trupp göra något liknande?

Kvällens match mot Finland, avspark klockan 17.45, och mötet med Erik Hamréns Island på fredag kan kanske ge svar på frågan.

Förbundskapten Janne Andersson, som anser att Finland är en "bra värdemätare", har sex debutanter i startelvan.

Här tre - av olika anledningar - intressanta spelare som får chansen från start mot Finland i Doha.

Backen Robin Jansson, AIK

27-åringen tittar inte längre i backspegeln. Och varför ska han egentligen det? Sedan backen skrev på för AIK i somras har karriären tagit ny fart. Med målet mot Kalmar FF säkrade han klubbens SM-guld, och nu står han inför en ny utmaning med spel i Anderssons landslag.

– Får jag in foten här så vore det mäktigt att få komma in i det riktiga landslaget. Men fokus är här och nu och det gäller att leverera här innan man flyger iväg i andra tankar. Att göra ett bra läger, det är det viktigaste, sade han tidigare under samlingen.

Jansson tog inte plats i Häckens allsvenska trupp 2010-2011 och återvände då till Bengtfors för spel i division 4 och 5. Med flytten till Oddevold, division 1, inleddes ett nytt försök att nå toppfotbollen.

Mittfältaren Hosam Aiesh, Östersund

En av få spelare i truppen som vågar sticka ut hakan, och det rejält. 23-åringen ser sig själv som en spelare för det "riktiga" landslaget och pratar redan om EM nästa år.

– Det är ett och ett halvt år kvar till EM och det finns gott om tid att prestera och få vara med. Förhoppningsvis kommer jag vara med och spela EM 2020, det är målet, sade han till TV4:s Fotbollskanalen i samband med trupputtagningen.

Och mittfältaren har fog att vara framfusig.

Aiesh kommer från en fin allsvensk säsong, där han vann assistligan med tio framspelningar på 23 matcher.

Anfallaren Alexander Jeremejeff, Häcken

Efter att Ola Toivonen slutade i landslaget efter VM har Janne Anderssons haft svårt att hitta rätt partner till Marcus Berg. Isaac Kiese Thelin, Robin Quaison, John Guidetti och Sebastian Andersson har testats i anfallet, även mittfältaren Viktor Claesson har flyttats upp ett hack. Men ingen har lagt beslag på platsen.

Alexander Jeremejeff, som var med på januariturnén för två år sedan, fick fart på karriären när han i somras lämnade Malmö FF för Häcken. Med nio mål på 15 matcher - totalt tio på 28 - var han en bidragande kraft till att Häcken länge var med i kampen om Europaplatserna.

Kan 25-åringen vara lösningen på Anderssons grubblerier?