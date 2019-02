Två av två för Örebro mot Djurgården

Efter 2-5-förlust i Närke under fredagen var det ett Djurgården som under lördagen var revanschsuget hemma mot Örebro.

Det syntes om inte annat mer eller mindre direkt från första nedsläpp.

Hemmalaget utnyttjade ett tidigt numerärt överläge till att etablera ett rejält tryck mot Örebromålet.

Ett Örebromål där NHL- och Tre Kronor-meriterade stjärnförvärvet Jhonas Enroth inte var redo att stå i efter att ha spelat KHL-match i Riga så sent som i går. I stället var det Stefan Steen som hade en del att göra - och det med bravur

Tack vare det kunde Marcus Weinstock, blott dryga halvminuten efter att ha avtjänat en tvåminutare, prickskjuta in 1-0 till gästerna från en bit innanför blålinjen med 7.16 på matchuret.

Detta på Örebros första skott på mål i hela matchen.

– Det här är ju en av de matcherna man absolut vill ha med sig en 1-0-ledning in från första perioden, säger målskytten till C More efter att hans mål blivit förstaperiodens enda.

Långfilm för domaren

Trots underläget var det ändå ett Djurgården som såg ut som ett helt annat lag än vad de gjorde i Närke under gårdagen.

– De är mer på tårna. Mer aggressiva, säger Weinstock.

Men Djurgården skulle inte lyckas omvandla energin till mål i den andra perioden heller. Eller åtminstone inte ett godkänt sådant. Med drygt tre minuter kvar av perioden hittade hemmalaget en kvitteringspuck efter en stökig situation som på många sätt sammanfattade en mindre välspelad och hafsig andraperiod.

Men efter en lång videogranskning och ett oberäkneligt antal repriser i slow motion bedömdes pucken ha styrts in via handske och inte klubba.

– Jag vet inte. Jag slår till den. Jag vet inte om den träffar skaftet och handsken... Det går snabbt, jag träffar massa klubbor och jag träffar allting, säger Jakob Lilja, som styrde in den bortdömda målpucken, till C More.

Harper punkterade

Tändvätska inför tredje perioden för Djurgården?

Nej, snarare för Örebro.

Halvvägs in i det som skulle bli slutakten prickade Shane Harper in sitt åttonde mål för säsongen och skickade upp närkingarna i en 2-0-ledning.

En ledning som höll hela vägen in i kaklet - precis som målvakten Stefan Steens nolla bakåt.

Ett skönt formbesked för honom med tanke på vem han nu har fått som konkurrent om förstaspaden.