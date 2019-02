Väderstrul på freeskiing-VM

Vädret i amerikanska Utah ställer till det för arrangören av freeskiing-VM. Både slopstyle-kvalet, med bland andra nyblivne svenske VM-silvermedaljören Henrik Harlaut, och snowboardåkarnas big air-kval har skjutits upp.

Bägge kvalen var planerade under tisdagskvällen svensk tid, men kommer att köras vid ett senare tillfälle. När det gäller snowboardtävlingen, där även finalen skulle avgöras senare under natten till onsdagen, ställs allt in och planeras till en annan dag.

För freeskiingåkarna hoppas man fortfarande att kvalet kommer att kunna köras senare under eftermiddagen i Utah, natten till onsdag svensk tid.