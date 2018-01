Vandeweghes jätteböter efter svordomsattack

Världsnian CoCo Vandeweghe tvingas betala 10 000 dollar i böter - motsvarande drygt 80 000 kronor - vilket är det högsta beloppet som någon tvingats betala under Australian Open, för en verbal attack på sin motspelare Timea Babos och för att ha fördröjt spelet, skriver AFP.

Vandeweghe åkte ut redan i första omgången mot ungerskan Timea Babos i årets första grand slam-turnering. Under matchen visade hon klar irritation för hur Babos efter varje vinnande boll skrek "come on". Till slut tappade Vandeweghe fattningen och skrek "fuck off, you fucking bitch" och slängde sin racket upp på läktaren.

Amerikanskan förnekar att attacken var riktad mot Babos, som ändå tog illa upp.

– Hon tappar alltid ditt temperament, ett par racket bryts ju varje match och den första gången tror jag att hon fick en tillsägelse för att det tog sådan tid, men andra gången var för att hon attackerade mig, sade Babos på presskonferensen efteråt, enligt Aftonbladet.