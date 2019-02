Växjö tillbaka på tronen efter dramatik

Kvartsfinal, play-in eller till och med missat slutspel - vitt skilda öden är ännu möjliga för många av lagen i den sällsynt jämna SHL-tabellen. Växjö och HV71 är två av lagen som dansar kring strecken och att det dessutom var fråga om seriens fjärde, och sista, smålandsderby sänkte inte förhandsförväntningarna på matchen.

Fullsatt på läktarna betydde stämning nära kokpunkten redan från första nedsläpp och matchen inleddes i ett skyhögt tempo där heltända lirare smällde på varandra i parti och minut.

"Inget superskott kanske"

Växjö jagade säsongens första derbyseger och kvarten in i matchen visade backen Arvid Lundberg vägen.

– Väldigt tacksamt att se den glida in, inget superskott kanske, sade Lundberg till C More om sitt mål efter den första perioden.

Bara några minuter in i den andra perioden kom nästa mål av en back. David Bernhardt klippte till när läget uppenbarade sig i powerplay och det stod 2-0 till Växjö.

Men snart var HV71 tillbaka i matchen. Mattias Tedenby visade sig även han vara pricksäker i powerplay och reducerade till 1-2.

– Det är sådana här matcher som kittlar lite extra, sade rutinerade Tedenby till C More angående derbystämningen på såväl is som läktare.

Upp på femteplats

Janne Pesonens 3-1-mål, i powerplay knappt fyra minuter in i den tredje perioden, kändes i den stunden matchavgörande. Men så blev det inte. Anton Bengtsson stänkte dit en ny reduceringspuck och då hade HV71 knappt åtta minuter på sig att utjämna.

Men närmare än så kom inte gästerna från Jönköping. Den här gången var det Växjös tur att ta hem det prestigefyllda mötet. Segern betyder att Växjö gick upp på femte plats i en fortsatt jämn SHL-tabell.