Viktig seger för Mora 

Ett formstarkt Rögle kom till Mora fyra segrar på de fem senaste matcherna. Inför matchen sade Rögles tränare Cam Abbott på klubbens hemsida:

"Vi ändrar inte för att vi tycker vi varit dåliga, syftet är att vi vill få in lite fräschhet och testa lite nya konstellationer för att se om vi kan hitta bra kemi mellan andra spelare."

Magplask

Resultatet blev ett magplask för Rögle, som blev totalt utspelat av Mora - främst under de två första perioderna.

Moras ledning med 2-0 efter 13 minuters spel var i underkant. Därför blev det en mindre kalldusch för Mora när Rögles Linus Sandin plötsligt stod helt fri och gjorde 2-1 när klockan visade 16.32.

– Det var ett onödigt mål. jag vet inte riktigt vad som hände, sade Moras landslagsman Mathias Bromé till C More.

Stark kedja

Men Mora kom tillbaka och dominerade totalt den andra perioden. Dalkarlarna hade stundtals lekstuga i Rögles zon. Speciellt kedjan med Spencer Abbot, Andrew Rowe och Matej Stransky var riktigt het.

– Vi har en riktigt bra kemi och har nu spelat ihop under några veckor, sade Andrew Rowe till C More om sin starka kedja.

Det var också Andrew Rowe som gjorde andra periodens enda mål. Men Moras 3-1-ledning i andra periodpausen borde ha varit betydligt större. Här kan Rögle tacka sin målvakt Ville Kolppanen för att laget var kvar i matchen.

Skottstatistiken 35-18 efter de två första perioden ytterligare ett bevis på Moras spelövertag.

Den sista perioden präglades av Moras säkra spel för att bevaka sin ledning och klarade det strålande, trots att Rögle bland annat fick två möjligheter i powerplay att komma i kapp.

Den här segern betydde också att det fördel Mora mot Örebro i kampen kring kvalstrecket. På lördag möts de båda lagen.