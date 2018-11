Vilka prisas på Fotbollsgalan?

Under Zlatan Ibrahimovics framgångsrika år i de europeiska ligorna fanns det ingen dramatik i Guldbollen-utdelningen och han fick priset som årets bästa svenska fotbollsspelare tio år i rad.

I fjol bröts sviten av landslagskaptenen Andreas Granqvist. Granqvist är en av de hetaste kandidaterna även i år tillsammans med landslagskollegorna Robin Olsen, Roma, och Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United.

Zlatan Ibrahimovic kommer till galan. Han är nominerad till priset som årets forward. Kanske finns han med i diskussionen även om Guldbollen efter sin debutsäsong i LA Galaxy med 22 mål.

Anfallsstjärnan Lotta Schelin, som tidigare i höst meddelade att det inte blir någon comeback efter hjärnskakning, kommer att hyllas under galan, uppger Aftonbladet och Sydsvenskan.

Flera kandidater

Det är lika ovisst på damsidan om vem som ska utses till årets bästa spelare och få Diamantbollen. I fjol var det Linköpings Kosovare Asllani.

– Det är många som har spelat på en hög nivå. Det finns nog flera stycken som skulle kunna få det i år, säger Asllani till TT.

Även landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, som prisats tidigare, säger att det är svårt att gissa Diamantbollenvinnare.

– Det är ingen som har prenumererat på den så som det var ett tag. I svensk damfotboll just nu är det många som är väldigt bra. Det är inget givet, det finns flera kandidater, säger Lindahl.

"Jag blir ju galen"

Hon tycker att det ska bli roligt att komma till kvällens gala i Stockholm, till skillnad mot hur Chelsea-spelaren känner sig under de engelska fotbollsgalorna som är långt ifrån jämställda.

– Det finns de som går i det klaveret i England, vilket ingen riktigt noterar. Jag hörde någon som sade "and now to the main event" när de skulle prisa herrsidan. Man kan inte säga så, det skulle aldrig funka i Sverige. Jag blir ju galen när jag måste sitta på den där galan, säger Lindahl.

Förra året var damlandslaget nära att bojkotta Fotbollsgalan efter en strid om jämställdheten mellan dam- och herrspelare. Nu är det andra tongångar.

– Sverige har kommit långt när det kommer till symboliken i hur man prisar både dam- och herrspelare på ett jämlikt sätt. Det är jag väldigt stolt över. Vi kan vara ett internationellt föredöme, säger Lindahl.