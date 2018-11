Vintersäsongen börjar på Vincennes

Sverige kommer endast med Day or Night In i det första av fyra "B-lopp". Sexåringen tränas och körs av Johan Untersteiner som klarar den speciella körstilen på Vincennes väldigt bra. Problemet är den mariga starten för Day or Night In.

– Han har galopperat i starten tidigare på Vincennes men vi provar nu igen och hoppas att han sköter sig. Formen är på topp och felfri hoppas jag på en framskjuten placering. Målsättningen är att försöka komma med i Prix dâ??Amerique, säger Johan Untersteiner.

Toppduon avvaktar

Blågula toppduon Readly Express och Propulsion väntar ett tag med att starta i Frankrike.

Tränaren Timo Nurmos siktar förstås på att försvara PDA-titeln. Readly Express tränas hemma i Sverige så länge som möjligt, sedan får de yttre förutsättningarna bestämma planen. Blir det snö och kyla i Sverige fortsätter träningen i Normandie. Möjligen blir det två B-lopp (Bourgogne/Belgique) innan det stora slaget sista söndagen i januari.

Propulsion har varit fyra och trea i Prix dâ??Amerique. Det svider för tränaren Daniel Redén och kusken Örjan Kihlström. I år har hästen varit enorm och vunnit i stort sett allt. Därför har Redén och ägaren Bengt Ågerup beslutat om att fortsätta tävlandet. Första Frankrike-resan är ännu inte bestämd.

– Ett roligt besked för mig förstås. Det är en fantastisk häst som jag gärna fortsätter att köra. Jag tycker faktiskt att han utvecklats ytterligare något i år och ser fram emot Prix dâ??Amerique i vinter. Det ska bli spännande och hoppas på lite flyt i loppet, säger Kihlström.

Hemmahoppet favorit

Det stora hemmahoppet Bold Eagle blir stor favorit i Prix de Bretagne. Förra vintern var hästen tvåa sex lopp i rad. I år är det segrar som gäller för tränaren Sebastiën Guarato och kusken Franck Nivard.