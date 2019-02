Widing sköt upp Rögle till slutspelsplats

Rögle inledde matchen bäst och skapade också ett par heta chanser i inledningen av SHL-matchen. Den hetaste möjligheten hade Kodie Curran, backen i Rögle, då han blev helt fri med Felix Sandström i HV-kassen. Han försökte dra HV-keepern, men pucken gick utanför kassen.

När det var drygt fem minuter kvar av första perioden blev det 1-0 för Rögle. Målet tillkom efter videobedömning. Daniel Bertov sköt ett skott som gick i mål, men Leon Bristedt var inne i målgården. Han blev dock ditknuffad av David Gustafsson i HV71 och därför godkändes målet och Bertov som målskytt, hans första SHL-mål för säsongen.

HV kom inte upp i nivå i perioden, fick inte till några långa anfall mot Rögle, som i gengäld var farliga i sitt omställningsspel.

Pogge storspelade

I mittenperioden kom HV71 ut som ett helt nytt lag och dominerade den totalt. Det var bara Justin Pogges storspel i Rögle mål som gjorde att gästerna hade ledningen fram till knappt tre minuter före periodens slut. För det var då som HV71 kunde kvittera till 1-1 i numerärt överläge.

Efter ett mycket vackert spel kunde till slut Robin Figren frispela Oscar Sundh som bara hade att skjuta pucken i öppen kasse.

Avgörande i tredje

Rögle inledde sedan tredje perioden bra och det blev också ett tidigt ledningsmål fram till 2-1 då Kodie Curran sköt in pucken bakom Felix Sandström via HV-backen, Martin Fehevarys, skridsko. HV71 replikerade sedan strax efteråt då Simon Önerud tog sig fram och sköt in 2-2.

Rögle återtog ledningen efter drygt elva minuters spel. Daniel Widing vann kampen framför mål och satte den avgörande pucken bakom Felix Sandström.