al-Abadi kan samarbeta med valvinnaren

Den shiitiske predikanten Muqtada al-Sadrs koalition kommer med all sannolikhet att vinna parlamentsvalet. Koalitionen är i ledning med över 90 procent av rösterna räknade i 16 av landets 18 provinser, enligt valkommissionen.

al-Sadrs koalition ställde inte upp i de två resterande provinserna, kurdiska Dohuk och den oljerika regionen Kirkuk. Resultatet där, som kan dröja till följd av ett spänt läge mellan lokala partier, kommer inte påverka koalitionens resultat.

al-Sadrs koalition är störst i sex räknade regioner och näst störst i fyra.

Mot korruption

På andra plats finns den shiitiske militärbefälhavaren Hadi al-Amiris allians, medan den sittande premiärministern Haider al-Abadis koalition, som var favorit inför valet, hamnar på tredje plats.

Men trots bakslaget i valet kan al-Abadi ändå beviljas en andra mandatperiod av parlamentet och på måndagen uppmanade han alla blocken att respektera resultatet och antydde att han var villig att arbeta tillsammans med al-Sadr för att bilda en regering.

– Vi är redo att arbeta, och samarbeta, med att bilda den starkaste regeringen för Irak, fri från korruption, sade Haider al-Abadi i ett tv-sänt tal.

Att stoppa korruptionen har varit överst på Muqtada al-Sadr och koalitionspartnern kommunisternas agenda under flera år.

Kräver förhandling

al-Sadr kan själv inte bli premiärminister eftersom han själv inte ställde upp i valet, men hans sannolika seger ger honom möjligheten att välja någon på posten.

Men det är inte säkert att hans koalition bildar landets nästa regering. Vilka som än vinner flest platser måste förhandla fram en koalitionsregering för att få majoritet i parlamentet. En regering ska bildas inom 90 dagar.

Enligt en tweet verkar han sikta på en bred teknokratkoalition med andra stora koalitioner, inklusive al-Abadi, rapporterar AFP. Men han lämnar Hadi al-Amiris allians utanför listan på tänkbara partner.

Lördagens parlamentsval är det första i Irak sedan seger utropats mot terrorrörelsen IS. Valkommissionen presenterade resultatet från tio provinser under söndagen och plussade på med sex till under måndagen.

Valdeltagandet var lågt, knappt 45 procent.