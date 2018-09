Antirasistisk konsert lockade tusentals

Under parollen "Wir sind mehr" (Vi är fler) samlades på måndagen tusentals fredliga demonstranter utanför Johanniskyrkan i centrala delarna av staden. Konserten med flera namnkunniga tyska artister inleddes med antirasistiska tal och en tyst minut för den knivmördade 35-årige tysk, vars död var den direkta orsaken till de högerextrema och främlingsfientliga demonstrationer som inleddes förra helgen och som plågat staden under hela veckan.

Konsertarrangörerna hoppades på 20 000 deltagare, men myndigheterna kunde tidigt på kvällen inte bekräfta antalet närvarande. Redan tidigt på eftermiddagen rapporterades det dock om att parkeringsplatser i staden var fulla och att folk - "tonåringar och pensionärer, alla glada och avslappnade" enligt tidningen Freie Presse - strömmade till platsen.

Den främlingsfientliga lokala organisationen Thügida planerade att demonstrera mot konserten och "antitysk hets", men under dagen förbjöd polisen demonstrationen. Senare kom även beskedet att alla andra större folksamlingar än just konserten skulle förbjudas i Chemnitz under måndagen.

Tidigare under dagen hade förbundskansler Angela Merkel uppmanat tyskarna att mobilisera mot hatet. Merkels talesperson Steffen Seibert sade enligt nyhetsbyrån AFP att det var förståeligt att knivdådet orsakade oro, men att "våldsbenägna högerextrema och nynazister som marscherar har inget att göra med sorgen för en avliden".