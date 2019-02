De här pratas det om inför USA-valet 2020

Demokrater:

Kamala Harris: 54-årig senator från Kalifornien som gjort sig känd för tuffa utfrågningar av såväl ministrar som HD-domarkandidater. Var chefsåklagare i Kalifornien innan hon valdes in i senaten 2016. Harris har indiskjamaikanskt påbrå och spås kunna locka många minoriteter till valurnorna. Som kandidat betonar hon sin bakgrund inom rättsväsendet, men också vikten av sjukförsäkring för alla. Harris är även för legalisering av marijuana.

Status: Har offentliggjort att hon ställer upp.

Elizabeth Warren: 69-årig senator från Massachusetts som gjort sig känd som en progressiv politiker med hög svansföring. Undervisade i juridik på flera universitet innan hon valdes in i senaten 2012. President Donald Trump har emellanåt hånat Warren genom att kalla henne för "Pochahontas" eftersom hon framhållit sitt släktskap med USA:s ursprungsbefolkning. Bland Warrens prioriterade frågor är förbättrad ekonomi för USA:s medel- och arbetarklass. Hon vill även reformera systemet för studielån samt hårdare reglera finanssektorn.

Status: Har offentliggjort att hon ställer upp.

Tulsi Gabbard: 37-årig kongressledamot från Hawaii som valdes in i representanthuset 2012. Har Samoaamerikanskt ursprung och är hindu, vilket tros kunna locka minoriteter. Gabbard har en examen i ekonomi och har varit aktiv lokalpolitiker i Hawaii. Som nationalgardist har hon även varit krigsplacerad i Irak samt arbetat i Kuwait. Gabbard har fått kritik för att hon i början av 2000-talet arbetade för sin pappas organisation som jobbade mot samkönade äktenskap. Därefter har hon ändrat sig och säger nu att hon är för sådana giftermål.

Status: Har offentliggjort sin kandidatur.

Julián Castro: 44-årig tidigare bostads- och stadsplaneringsminister i Barack Obamas regering. Innan dess var Castro borgmästare i sin hemstad San Antonio i Texas. Har beskrivit sig som ett "motgift" mot president Donald Trump. Bland Castros profilfrågor finns förskolor för alla barn, bred tillgång till sjukvårdsförsäkringen Medicare samt en väg till medborgarskap för papperslösa. Castro har mexikanskt påbrå och har drivit projekt för att få in bredband i bostadsområden för låginkomsttagare. 2016 förekom han i spekulationerna om vem som skulle bli Hillary Clintons vicepresidentkandidat.

Status: Har offentliggjort sin kandidatur.

Cory Booker: 49-årig senator från New Jersey som gjort sig ett namn genom att ställa tuffa frågor till minister- och domarkandidater. Skrev historia genom att 2013 bli sin delstats första svarta senator. Innan dess var han borgmästare i staden Newark, där han fortfarande bor. Veganen Booker har i kampanjtal betonat vikten av att invånarna i det polariserade USA enas. Har även lyft fram frågor som jämlikhet, höjd minimilön och ökad tillgång till överkomlig sjukvård.

Status: Har offentliggjort sin kandidatur.

Amy Klobuchar: 58-årig senator från Minnesota. Politiskt mittenorienterad politiker som suttit i senaten sedan 2007. Innan dess var hon advokat och åklagare. Spås ha goda chanser att vinna i den viktiga mellanvästern - och i Minnesotas grannstat Iowa, som håller det första nomineringsmötet i USA. Lanserade sin satsning på Vita huset genom ett tal i full snöstorm där hon lovade en "hemodlad kampanj med ryggrad". Har drivit frågor om konsumentskydd och nätsäkerhet och arbetat över partigränserna med republikanska kandidater - samt kritiserats för att vara en hård chef.

Status: Har offentliggjort sin kandidatur.

Kirsten Gillibrand: 52-årig senator från New York. Tidigare advokat som 2006 valdes in i representanthuset och 2009 tog över Hillary Clintons plats i senaten (när denna utsågs till Barack Obamas utrikesminister). Gillibrand säger att hon är en förkämpe för arbetarklassen som vill göra högre utbildning tillgänglig för fler. Anses ha blivit mer progressiv under sin tid som senator. Som representanthusledamot var hon med i "Blå hundarna", en grupp som vill se lägre statliga utgifter, och hon röstade emot det stora räddningspaketet för USA:s banker som antogs under finanskrisen 2008. Stödde de kvinnor som anklagade partikamraten och senatorn Al Franken för sexuellt utnyttjande - anklagelser som ledde till Frankens avgång.

Status: Har offentliggjort sin kandidatur.

Sherrod Brown: 66-årig senator från Ohio som tidigare suttit i representanthuset samt i Ohios delstatsstyre. Den före detta läraren Brown talar ofta om och för USA:s tillverkningsindustri och dess arbetare. Han har länge motsatt sig det nu upprivna frihandelsavtalet Nafta och han har försökt få till en bankreform som ger utökat skydd till individer. Browns hemstat Ohio har flera stora bilfabriker och är känd som en avgörande så kallad vågmästarstat, där opinionen står och väger och där presidentval i realiteten avgörs.

Status: Överväger om han ska säga upp, har besökt flera primärvalsstater.

Pete Buttigieg: 37-årig borgmästare från staden South Bend i Indiana. Tidigare marinsoldat som varit krigsplacerad i Afghanistan. Buttigieg är öppet homosexuell och framhåller det som en tillgång i kampen om Vita huset. Bland hans vallöften finns åtgärder mot klimatkrisen och höjda skatter för USA:s rikaste. Han anser sig också vara den som kan engagera partiets unga. I ett mejl till anhängare ber han dem reflektera över hur USA ser ut år 2054, då han är lika gammal som den sittande presidenten är i dag.

Status: Överväger om han ska ställa upp, har bland annat besökt Iowa.

Beto O´Rourke: 46-årig tidigare representanthusledamot och affärsman från Texas. Utmanade i höstas den sittande republikanen Ted Cruz om hans plats i senaten men förlorade knappt. Det sågs ändå som ett styrkebevis i det republikanska Texas, O´Rourkes kampanj rev upp entusiasm som liknades vid den Barack Obama skapade. Anses vara en mittenorienterad demokrat som kraftigt motsatt sig president Trumps löfte om en gränsmur mot Mexiko. När Trump nyligen höll ett kampanjmöte El Paso ledde i O´Rourke en motdemonstration. Har tidigare varit basist i rockbandet Foss, grundat it-bolaget Stanton Street samt varit engagerad lokalpolitiskt i El Paso.

Status: Överväger om han ska ställa upp - både i presidentvalet och senatsvalet 2020.

Bubblare som förkommer i diskussionerna: förre vicepresidenten Joe Biden, affärsmannen Michael Bloomberg, senatorn och tidigare presidentaspiranten Bernie Sanders, som enligt källor till Politico nyligen spelat in en kampanjfilm, tidigare representanthusledamoten John Delaney, författaren och föreläsaren Marianne Williamson samt förre Washingtonguvernören Jay Inslee.

Republikaner:

President Donald Trump. Den 72-årige affärsmannen, nationalisten och invandringshöken Donald Trump förvånade många när han besegrade Hillary Clinton i 2016 års presidentval. Han har inte stuckit under stol med att han satsar på åtta år i Vita huset och har samlat in närmare 130 miljoner dollar för sin omvalskampanj. Trumps valkampanj 2016 var "Gör Amerika stort igen" (Make America great again). Att döma av hans senaste politiska massmöte överväger han nu "Välj storhet" (Choose greatness). Den utlovade gränsmuren mot Mexiko och protektionistisk utrikespolitik lär bli teman i hans kampanj.

Status: Har länge sagt att han ställer upp för omval men kan också tänkas dra sig ur om han bedömer att hans chanser är dåliga.

Bubblare som möjligen kan tänkas utmana presidenten: Marylandguvernören Larry Hogan, tidigare Tennesseesenatorn Bob Corker, representanthusledamoten Mo Brooks, tidigare Wisconsinguvernören Scott Walker.

Oberoende kandidater:

Howard Schultz, kafékedjan Starbucks grundare. Affärsmannen som lärde amerikanerna att älska frappuccino överväger att ställa upp i presidentvalet som en oberoende mittenkandidat. Det har skrämt Demokraterna som fruktar att han skulle locka väljare från deras kandidat - vilket skulle gynna president Trump. Schultz har sagt att han anser att Demokraterna har rört sig för långt mot den politiska vänstern. Den förre Starbucks-vd:n har varit politisk tidigare: när Trump 2017 försökte införa sitt reseförbud för människor från i huvudsak muslimska länder lovade han att anställa 10 000 flyktingar.

Dessutom väntas presidentkandidater från en rad mindre partier, som Libertarianerna och USA:s miljöparti Green Party, ställa upp. I realiteten har de dock mycket små chanser att vinna.