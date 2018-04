Demonstranter vill rädda hund som dödat två

Polisen hittade den 27-årige mannen och hans rullstolsburna mamma döda i lägenheten i Hannover, sedan en granne sett en av kropparna genom fönstret. Obduktionen bekräftar att de dött av blodförlust efter att ha bitits ihjäl av den åtta år gamla Staffordshire bullterriern.

70 i demonstration

Fallet har blivit förstasidesnyhet i Tyskland och många människor har engagerat sig i Chicos öde. En namninsamling som har gjorts av en djurrättsaktivist har samlat över 235 000 underskrifter. Dessutom anordnades under söndagen en demonstration med 70 deltagare utanför veterinärkliniken där Chico ska avlivas.

"Är de två dödsfallen i Hannover en tragedi? Ja. Är hunden den skyldige? Nej. Problemet vid sådana här attacker ligger i andra änden av kopplet", skriver initiativtagaren Tanja Wagner på namninsamlingens webbplats.

Myndigheterna har hittat en anmälan om att Chico ska ha betett sig aggressivt redan 2011, skriver Die Welt. Ett grannpar anmälde också till djurskyddet i Hannover att man misstänkte att Chico for illa. Den 52-åriga kvinnan höll hunden i en bur inne i lägenheten och rastade honom sällan utanför hemmet. Den 27-årige sonen var svårt sjukt och en av familjens vårdare ska ha varit den som anmält att det fanns en mycket aggressiv hund i lägenheten.

Inbrottsförsök

Under lördagen gjordes ett inbrottsförsök på djurhemmet där Chico befinner sig, förmodligen för att försöka befria hunden. Hemmets föreståndare Heiko Schwarzfeld säger till Bild att man fått in hundratals anmälningar från människor som vill ta sig an Chico.

– Hunden har varit åtta år i samma familj utan att något har hänt. Det måste ha funnits någon sorts provokation, något som retat upp hunden så den gick till attack, säger han.