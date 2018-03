Det här är vad britterna undrar om brexit

Om ett år är det dags för Storbritannien att lämna EU. För förhandlarna i London och Bryssel återstår en hel del frågetecken att räta ut kring de framtida relationerna. Och britterna själva har vänt sig till sökjätten Google för att leta nyheter, få råd och undersöka sanningshalten i olika rykten.

Det var i februari 2016 som den dåvarande premiärministern David Cameron meddelade att folket skulle få ta ställning till EU-medlemskapet den 23 juni samma år. Sedan dess har sökningarna på "brexit" gått upp och ner - och ökat i samband med viktiga milstolpar i processen, enligt CNN som har sammanställt data från Google, Google Trends och Google Adwords.

Många frågor

Dagarna efter Camerons besked var "what is brexit" (vad är brexit) den vanligaste sökningen, följt av "what does brexit mean" (vad innebär brexit) och "what are brexit pros and cons" (vilka är för- och nackdelarna med brexit).

När 52 procent av britterna väl hade ställt sig bakom beslutet undrade många om brexit verkligen skulle bli av ("will brexit happen"). De frågade också vad som skulle hända efter skilsmässan med EU ("what happens after brexit).

Krympande Toblerone

Google har också noterat en ökning när det gäller sökningar kopplade till olika typer av mat som britterna tycks ha oroat sig över ska försvinna. Kort efter det att resultatet stod klart spred sig ett rykte om att kycklingrestaurangen Nandos skulle stänga - något som tiotusentals britter försökte undersöka sanningshalten i. Det var inte sant.

På samma sätt har det felaktigt ryktats om att pålägget Marmite och Camembertost kommer att försvinna från hyllorna i matbutikerna. Däremot stämde det att Toblerones chokladbitar blir mindre - men det har inget med brexit att göra, enligt CNN. Och "brexit means breakfast" har inga kopplingar till frukost utan till en rad felsägningar av politiker och journalister.