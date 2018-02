EU-ledare inleder budgetkamp

Endast 27 ledare finns på plats i dag, eftersom land nummer 28 - Storbritannien - inte längre tänker vara EU-medlem när nästa EU-val hålls i maj 2019 och när nästa långtidsbudget ska träda i kraft, 1,5 år senare.

Några testade sina argument redan i går kväll då en utvald skara samlades på eleganta Château de Val Duchesse i utkanten av Bryssel. Belgiske premiärministern Charles Michel bjöd på förmötesmiddag för bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron. Övriga deltagare, enligt nyhetssajten Politico Europe, var ledarna från Irland, Bulgarien, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien, Nederländerna och Finland.

– Det är väldigt trevligt att ha de här informella sittningarna eftersom de (ledarna) verkligen kan tala fritt och diskutera vad de vill, säger en belgisk tjänsteman till Politico Europe.

Sverige hörde inte till deltagarna i går, även om statsminister Stefan Löfven (S) anlände till Bryssel redan sent på kvällen för att hinna vara med på det särskilda möte om läget i södra Sahara som EU-kommissionen håller under förmiddagen i dag.

Toppkandidater?

När EU-ledarnas egna toppmöte inleds efter lunch står två huvudämnen på dagordningen.

Först ska EU-valet 2019 diskuteras, dels i form av hur mandaten ska fördelas, dels vad gäller tanken på så kallade toppkandidater.

EU-parlamentet vill att de stora partigrupperna i EU inför EU-valet ska utse var sitt toppnamn som sedan medlemsländernas stats- och regeringschefer får välja mellan när nästa kommissionsordförande ska utses.

Det gillas inte alls av en lång rad EU-länder, som vill behålla friheten att kunna köpslå och förhandla internt om lämpliga kandidater.

EU-parlamentet och dess stora partigrupper sätter dock hårt mot hårt och hotar med att rösta nej om stats- och regeringscheferna för fram någon annan.

– Vi insisterar på det här och jag säger det väldigt tydligt inför EU-toppmötet: EPP kommer inte att rösta för någon tänkbar kommissionsordförande som inte var presenterad på förhand som toppkandidat från ett demokratiskt parti, säger exempelvis Manfred Weber, ordförande i parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP, till TT och en grupp andra EU-journalister.

Budgetstorlek

Efter valdiskussionen ska stats- och regeringscheferna sedan ge sin syn på nästa långtidsbudget i EU. Här väntar sannolikt en lång och infekterad strid mellan länder som vill satsa mer, mindre eller annorlunda.

Sverige tillhör de mest budgetrestriktiva och ingår i vad tidningen Financial Times kallar "the frugal four" - den sparsamma fyran - tillsammans med Nederländerna, Österrike och Danmark.

Med starkt stöd från övriga svenska partier vill regeringen helst att EU-budgeten minskas, som en följd av att Storbritannien lämnar EU.

– När Storbritannien lämnar unionen är det naturligt att budgeten krymps, med motsvarande så mycket som den samlade ekonomin krymps när britterna inte är med längre, sade finansminister Magdalena Andersson (S) tidigare i veckan.

EU-kommissionen väntas ändå i början av maj lägga fram ett budgetförslag som innebär en mindre ökning jämfört med den senaste sjuårsperioden.