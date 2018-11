Farlig luft i Indiens huvudstad

Luften i storstadsområdet New Delhi i Indien försämras snabbt. På måndagen uppmättes 24 gånger så höga nivåer av PM 2,5 - det vill säga partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter och som kan orsaka allvarliga skador i lungorna - än vad som är rekommenderat, enligt Världshälsoorganisationens (WHO).

I stora delar av New Delhi låg PM 2,5 på 400 mikrogram per kubikmeter - och på vissa platser på 600 mikrogram - att jämföra med WHO:s gränsvärde på 25 mikrogram per kubikmeter.

Bidragande faktorer sägs vara gräsbränder nära huvudstaden samt ogynnsamt väder med mojnande vindar. Ett orosmoln är att indierna på onsdag firar ljushögtiden diwali, då många brukar bränna av smällare och fyrverkerier.

New Delhi är rankad som världens sjätte mest förorenade stad, enligt WHO.