Färre barn i världen dör - utom i Afrika

De senaste decennierna har dödligheten för barn under fem år fallit dramatiskt, från 12,6 miljoner 1990 till 5,4 miljoner 2017. Den goda utvecklingen ser ut att fortsätta, men det sker inte av sig självt, och förändringarna sker ojämnt över världen, skriver Unicef.

"Vi måste prioritera att alla barn får vård, i synnerhet vid födseln och under de tidiga åren, för att ge dem bästa chans att överleva", säger Princess Non Simelala vid världshälsoorganisationen WHO.

Drabbade regioner

Enligt Unicef dog 6,3 miljoner barn under 15 år i världen 2017, alltså ungefär ett barn var femte sekund. Det är en minskning med 44 procent sedan 1990, men ju längre ner i åldrarna man går, desto mörkare blir bilden. 86 procent av de avlidna barnen var under fem år. Och nyfödda står för halva dödstalet, vilket är en ökning med nära tio procentenheter sedan 1990.

Sämst chanser har barn som föds i Sydasien och Afrika söder om Sahara, som är hårt drabbade av hungersnöd och klimatförändringar. Utvecklingen här är inte heller lika snabb, och dödstalen är högst i världen.

"Enkel" lösning

Afrika söder om Sahara en av få regioner i världen där undernäringen ökat de senaste åren, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP. Ett av 13 barn dör före sin femte födelsedag, att jämföra med ett av 185 i västvärlden. Hälften av alla barn som dör i förtid i världen föds här.

En anledning till dödligheten är en allt yngre befolkning i regionen och att fler bor i utsatta områden. Sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria drabbar befolkningen, och då främst barnen, i större grad än i andra regioner, skriver Unicef.

För att vända utvecklingen i regionen är lösningen enligt Unicef fortsatta insatser för världens fattigaste.

"Miljoner barn dör för att de föds där de föds. Enkla insatser som medicin, rent vatten, el och vaccin skulle ändra verkligheten helt för dessa barn," säger Laurence Chandy, chef för undersökningar och data vid Unicef.