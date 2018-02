"Fejkdoktor" misstänks ha smittat 46 med hiv

I den indiska delstaten Uttar Paradesh gick fejkdoktorn Rajendra Yadaw från dörr till dörr och erbjöd medicinsk hjälp för en billig peng. Nu anmäls han för att ha smittat 46 personer med hiv.

– Några av de smittade säger att den anmälda "doktorn" använt samma spruta på flera patienter. De 46 personer som smittats kommer dessutom från exakt samma område, säger läkaren S.P. Choudhary från det lokala hälsodepartementet.

Det var när regeringen gjorde hälsoundersökningar i området som det ovanligt höga antalet hivsmittade upptäcktes.

I Indien finns bara en läkare per 1 674 invånare. Långt under det rekommenderade en per tusen, som rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO. Läkarbristen har gjort det möjligt för flera olicensierade läkare att tjäna pengar genom att knacka på hos utsatta familjer och erbjuda billig sjukvård.