Fem vägar vidare - om May förlorar om brexit

Nya förhandlingar?

Redan på torsdag träffar premiärminister Theresa May sina kollegor i EU vid årets sista toppmöte i Bryssel. Om parlamentet dessförinnan har röstat ned utträdelseavtalet kan May tänkas be övriga EU-ledare om att återuppta förhandlingarna eller förhandla om vissa delar. Om alla säger ja kan till och med förhandlingsperioden komma att utsträckas till efter den 29 mars 2019.

Nytt försök?

Efter en nedröstning måste regeringen enligt reglerna inom 21 dagar berätta hur man nu tänker agera. Ett alternativ för May är att pröva med att föra fram i princip samma förslag för en ny omröstning, särskilt om det blev en relativt knapp förlust i omröstningen.

Nyval?

Premiärministern skulle kunna utlysa nyval i hopp om att samla stöd för sin linje. Även om hon själv vunnit mycket sympati hos många britter är det dock få som verkar gilla hennes utträdelseavtal. Och resultatet kan mycket väl bli att Labour i stället tar över regeringsmakten.

Ny folkomröstning?

Tidsmässigt hinns egentligen inte en ny folkomröstning med före utträdet den 29 mars. Trycket från stanna kvar-sidan är dock stort - och inom den brittiska regeringen uppges det ha funderats på en lösning där invånarna i så fall får välja mellan Mays utträdelseavtal eller att stanna kvar i EU.

No deal?

Theresa May har upprepade gånger förklarat att alternativet till hennes avtal är att Storbritannien lämnar EU utan avtal alls, med risk för allvarliga ekonomiska konsekvenser. Det lär dock inte kunna ske utan fortsatt stora strider i parlamentet. Och om May förlorar mycket stort - med upp mot 200 röster - talar mycket för att hon antingen själv avgår eller tvingas avgå via en förtroendeomröstning i partiet. I så fall finns knappast någon som vet vart vägen bär framöver.