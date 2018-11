Flickscouter stämmer jämställda pojkscouter

USA:s största organisation för flickscouter stämmer motsvarigheten för pojkscouter - då denna ska börja ta emot även flickor.

Flickorganisationen The Girl Scouts of the United States of America (GSUSA), som grundades 1912, anser att Boy Scouts of America inkräktar på dess varumärke och riskerar att marginalisera dess verksamhet.

Pojkscoutsorganisationen, som är två år äldre, har tänkt byta namn till mer generella "Scouts BSA" och låta flickor nå den högsta interna rangen. De har ingen exklusiv rätt att kalla det scouter eller scouting när det gäller flickor, anser GSUSA.

"Vi gör vad alla varumärken, företag, bolag eller organisationer skulle göra för att försvara sina immateriella rättigheter, varumärkets värde på marknaden, och för att försvara sitt goda namn", står det i stämningsansökan.

Organisationerna har i dag runt två miljoner medlemmar vardera, pojkscoutsorganisationen något fler.