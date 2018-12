Fortsatt historiskt få dödsstraff i USA

"Nya dödsdomar och avrättningar höll sig kvar på historiskt låga nivåer 2018", skriver DPIC i rapporten.

För fjärde året i rad är antalet verkställda dödsstraff under 30 och antalet dödsdomar under 50, skriver The Guardian. Ett annat tecken på en ihållande nedgångstrend är att Washington under året avskaffade dödsstraffet - den 20:e delstaten i USA att förbjuda det.

Bland övriga delstater verkställde endast åtta dödsstraff under 2018, där Texas stod för mer än hälften, uppger DPIC. Siffran för 2018, om man räknar bort Texas, är den lägsta sedan 1991.

Antalet utfärdade dödsdomar uppgick till 42 under 2018, vilket kan jämföras med 315 domar 1996.

De senaste tio åren har antalet verkställda dödsstraff minskat, bland annat sedan debatt väckts kring dödliga injektioner. Motståndare till dödsstraffet menar att de substanser som används orsakar stort lidande. Dessutom har företag, som inte vill bli förknippade med dödsstraff, slutat att tillhandahålla sådana produkter, vilket har gjort att tillgången har minskat.

Dödsstraffet i USA förbjöds 1972, men återinfördes igen 1976.