Linde om brexit: Kan gå åt båda håll

När de 27 kvarstannande EU-ländernas brexitansvariga ministrar träffar chefsförhandlaren Michel Barnier i Bryssel i dag finns fortfarande inga tecken på något väntande genombrott. I stället har brittiska tidningen The Independent under helgen rapporterat att premiärminister Theresa May ska ha tvingats ställa in ett extra regeringsmöte i dag, på grund av oenigheten kring en eventuell uppgörelse.

På väg in till mötet är Ann Linde oerhört försiktig i sina uttalanden.

– Det finns tyvärr ingenting att säga. Det var intensiva möten i helgen och vi får vänta och se vad Barnier har att säga på mötet. Jag vill inte kommentera innan han har sagt något om de diskussioner som fördes i helgen, säger Linde på väg in till mötet.

– Jag är ledsen, men jag vill vänta och se vilka slutsatser som Barnier själv drog.

"Åt båda håll"

TT: Du var optimistisk i fredags. Är du mindre optimistisk nu?

– Det kan gå åt båda håll. Vi får se. Det finns alla skäl att förbereda sig på både positiva och negativa resultat av det här. Jag hoppas fortfarande att det ska bli ett ordnat utträde med ett bra utträdesavtal, säger Linde.

I London attackeras samtidigt den brittiska premiärministern fortsatt av sin före detta utrikesminister Boris Johnson.

"Den här regeringen verkar vara på väg att kapitulera totalt. Vi är på väg att underteckna något mycket värre än vår nuvarande position", skrev Johnson i The Telegraph i går.

Sakta men säkert?

En annan avhoppad ex-minister, Justine Greening, håller med i en BBC-intervju i dag.

– Det vore den värsta av alla världar. Det skulle lämna oss utan inflytande, med mindre kontroll över de regler vi måste följa, säger den tidigare utbildningsministern om tanken på att låta Storbritannien tillfälligt stanna kvar i EU:s tullunion i väntan på något annat.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hoppas ändå på framsteg.

– Jag har intrycket av att vi sakta men säkert rör oss mot en definitiv brexituppgörelse som bör kunna slutföras inom de närmaste veckorna, sade Juncker till tv-kanalen France 24 i går, enligt Reuters.

"Bollen hos May"

Frankrikes EU-minister Nathalie Loiseau hoppas att Storbritannien ska kunna lägga fram något som kan accepteras av EU.

– Vi är fast beslutna på att få till en bra uppgörelse och vi tror fortfarande att det är möjligt, även om det är ont om tid. Men bollen är hos britterna. Det är ett beslut som britterna måste ta och det är bara premiärminister May som kan lägga fram något, säger Loiseau på väg in till dagens möte i Bryssel.

– Vi arbetar hårt för en uppgörelse, men vi får inte skynda på det för mycket. Vi måste få till en uppgörelse som är bra för Storbritannien och för EU, säger i sin tur den brittiske EU-ministern Martin Callanan, som endast får vara med vid de delar av dagens möte som handlar om övriga frågor än brexit.