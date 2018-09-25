Honduras beklagar indraget USA-stöd

Honduras president Juan Orlando Hernández säger i en tv-intervju att minskat amerikanskt bistånd till Centralamerika försvårar insatserna för att stoppa illegal invandring till USA. Hernández beklagar att amerikansk hjälp till Honduras, Guatemala och El Salvador har minskat sedan Donald Trump tillträdde.(TT)
Honduras president Juan Orlando Hernández säger i en tv-intervju att minskat amerikanskt bistånd till Centralamerika försvårar insatserna för att stoppa illegal invandring till USA.
Hernández beklagar att amerikansk hjälp till Honduras, Guatemala och El Salvador har minskat sedan Donald Trump tillträdde. Enligt officiella siffror har biståndet kapats med mer än en tredjedel.
Samtidigt välkomnar han en ökad diplomatisk närvaro från Kina i regionen.