Ingen prinsesstitel för Meghan Markle

Nästa lördag, den 19 maj, gifter de sig i Windsor Castle väster om London - efter att brittisk press redan rapporterat om alla tänkbara detaljer kring paret i månader.

Markle kommer inte att kunna lägga till prinsessa före sitt förnamn, det får bara kvinnor som är födda in i kungafamiljen göra. Hennes officiella titel blir i stället troligen "Hennes kungliga höghet prinsessan Henry av Wales". Men om drottning Elizabeth erbjuder prins Harry ett hertigdöme kommer Meghan Markle att få titeln hertiginna.

Slutade blogga

Prins Harrys blivande fru har inför bröllopet tvingats bli brittisk medborgare och har döpts in i statskyrkan The Church of England, av respekt för drottningens roll som kyrkans överhuvud.

Som icke folkvalda representanter för landet får medlemmarna i den brittiska kungafamiljen inte uttala sig politiskt i offentligheten. Markle har redan börjat ligga lågt genom att sluta blogga och radera sitt Instagram-konto.

– Hon låter sig köpas helt av det kungliga maskineriet, kommenterar Graham Smith, från den brittiska republikanska föreningen som är motståndare till monarkin.

En hel stab

Markles avslappnade leverne i Kalifornien kommer att bytas ut mot ett liv omgärdat av regler - nedpräntade och oskrivna, som den om att aldrig ta av sig sin kappa offentligt.

Hon kommer dessutom att ständigt jagas av kändisfotografer. Alla resor och utflykter hon gör ska från och med nu godkännas av hovet och hon kommer att leva med ständig polisbevakning.

För att Markle ska klara av sitt nya kungliga liv har hon en hel stab till sitt förfogande - 36-åringen får bland annat en egen frisör, en påklädare och en chaufför.