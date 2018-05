Intensivt kampanjande inför abortomröstning

Frågan om att liberalisera abortlagstiftningen har länge splittrat det en gång strängt katolska landet - där det i nuläget är förbjudet med abort under nästan alla omständigheter. Inför folkomröstningen den 25 maj leder ja-sidan med ett stöd på 45 procent mot 34 för nej-sidan, enligt den senaste opinionsundersökningen.

Men anhängarna till en lagändring tänker inte ta ut någon seger i förskott.

Väntas bli jämnt

– Jag tror att det kommer att bli mycket jämnt, säger 27-åriga Sarah Monaghan som är talesperson för ja-sidans kampanjgrupp "Together for yes".

I lördags samlades tusentals människor utanför parlamentet i Dublin för nej-sidans sista stora manifestation inför folkomröstningen. På plakaten fanns slagord som "medkänsla för båda" och "en röst för de som saknar röst".

Ja-sidan riktar sig särskilt till unga, som generellt antas vara mer liberalt inställda i frågan, med en rad olika evenemang såsom informationsmöten på kaféer och insamlingsaktioner. Men även nej-sidan når ut till unga genom bland annat busskampanjer.

Begränsar annonser

Google och Facebook har beslutat att begränsa valannonsering på sina plattformar, bland annat på grund av farhågor för att utländska lobbyorganisationer ska försöka påverka opinionen.

I en tidigare omröstning, 1983, röstade 67 procent för ett fortsatt förbud. Den som genomgår eller hjälper en kvinna att genomgå en abort riskerar upp till 14 års fängelse. 2013 infördes dock ett undantag för situationer där den blivande moderns liv är i fara, efter ett uppmärksammat fall där en gravid kvinna dog sedan hon nekats abort.