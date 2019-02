Kan Trump navigera nytt politiskt landskap?

– Om vi ska ha fred och lagstiftning kan det inte vara krig och utredningar, slog en bestämd Donald Trump fast från talarstolen i Capitolium.

Presidenten framhöll att "löjliga, partiska" utredningar kan skada den ekonomiska utvecklingen - med tydlig adress till den särskilde åklagaren Robert Mueller som undersöker rysk påverkan på valrörelsen 2016 och huruvida Moskva agerade i samröre med Trumpkampanjen.

Vägrade tillträde

Snett bakom den republikanske presidenten satt hans nya politiska motståndare, kongressens demokratiska talman Nancy Pelosi. Hon smålog emellanåt men såg ofta skeptisk ut - i synnerhet när Trump talade om det hot som han anser att "kriminella, olagliga migranter" utgör.

– Enkelt uttryckt, murar fungerar och murar räddar liv, hävdade Trump och lade ut texten om den narkotika och de kriminella gäng som han anser flödar över USA:s murlösa gräns.

Det är just på grund av Pelosi som State of the union-talet hölls en vecka senare är planerat. Pelosi och Demokraterna, som vid årsskiftet tog över majoriteten i representanthuset, har vägrat att ge efter för presidentens krav på finansiering av en gränsmur mot Mexiko, vilket har lett till ett utdraget budgetbråk.

Det orsakade den längsta nedstängningen av statsapparaten i USA:s historia. Under januari vägrade Pelosi presidenten tillträde till sin kammare med hänvisning till nedstängningen, något som han helt sonika fick finna sig i.

Ny verklighet

Och Pelosi är inte ensam. Under sitt drygt timslånga tal kunde Trump titta ut över en kammare med fler demokrater än republikaner och rekordmånga kvinnliga ledamöter. En stor andel av dem var liksom Pelosi klädda i vitt för att hedra de kvinnor som kämpade för rösträtt i början av förra seklet. Av dem fick presidenten stående ovationer när han noterade att 58 procent av fjolårets nya jobb i USA gick till kvinnor.

Men för Trump måste de i övrigt ganska skeptiska demokratiska åhörarna ha påmint om den nya politiska verklighet han befinner sig i. Under de kvarvarande två åren av mandatperioden kommer han att tampas med en hängiven opposition, som lovat att syna hans politik och dra i gång utskottsutredningar av såväl Trumps familj som hans affärsorganisation och politik.

– Vi kommer inte att se åt andra hållet när vi står inför korruption. Och vi kommer att gå till botten med Rysslandsutredningen, lovade Adam Schiff, demokratisk ordförande i representanthusets underrättelseutskott, i nyhetskanalen CNN kort efter talet.

Trovärdig?

Dessutom har flera medlemmar av Trumps eget parti Republikanerna öppet vädrat kritik mot bland annat presidentens beslut att dra tillbaka USA:s soldater från Syrien och hans upptinade relation med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. I talet aviserade Trump ännu ett toppmöte med Kim, i Vietnam den 27-28 februari.

Lägg därtill att den Twitterglada presidentens trovärdighet är begränsad när han talar om enighet, samarbete och framtidens löftesrika möjligheter. Han har varit inne på samma tema i tidigare kongresstal - för att bara timmar senare återgå till att angripa och ibland förolämpa motståndare via sociala medier.

Nu står han dessutom inför en kongress där ett stort antal ledamöter har eller inom kort väntas lansera egna satsningar på Vita huset inför presidentvalet 2020 och därför lär vara extra stridslystna gentemot honom.