Militärparader - så flexas försvarsmuskler globalt

Jätteparaden med stridsvagnar, flaggor och hästar strömmade nedför paradgatan Champs-Élysées under Trumps Parisbesök den 14 juli i fjol. På väg hem ska presidenten ha pratat om den fantastiska upplevelsen och att han ville göra något liknande på hemmaplan. I veckan skred han till verket genom att be militärhögkvarteret Pentagon att undersöka förutsättningarna för att visa upp försvaret, "som i Frankrike", enligt tidningen The Washington Post.

Det naturliga syftet med en sådan parad är att visa på militär styrka och storhet. Men i Trumps fall kan det också handla om att han dras till praktfulla föreställningar, resonerar Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

– Trump vill sannolikt ha en show - och samtidigt kunna avleda uppmärksamhet från tråkig publicitet, säger han.

Historisk tradition

Sist USA arrangerade en stor militärparad var 1991 för att fira segern i kriget i Persiska viken. I övrigt har ledarna i världens enda supermakt enligt The Washington Post försökt undvika den typen av muskelflexande, eftersom det för tankarna till kalla kriget och auktoritära regimer som Nordkorea - där årets stora militärparad hölls så sent som häromdagen, för att fira grundandet av landets armé.

I Frankrike är 14 juli-paraden dock en historisk tradition som är tänkt att påminna om stormningen av fängelset i Bastiljen 1789 under franska revolutionen. Till skillnad från exempelvis Kina, Ryssland och Nordkorea - där regelbundna uppvisningar med framrullande långdistansrobotar hör till vanligheterna - visar Frankrike inte upp ballistiska robotar eller andra tunga vapen. Och den franska uppvisningen är något av ett undantag i Europa där man är sparsam med sådana tillställningar, enligt en genomgång som CNN gjort.

Blågul veterandag

Belgien ordnar dock en mindre årlig parad. Och i Finland firade man i december 100-årsdagen av självständighetsdagen med en så kallad riksparad där alla försvarsgrenar visade upp sig. Finland brukar också uppmärksamma försvarsmaktens dag i juni, enligt Åselius.

– Just Finland och Ryssland är ju de två länder i Europa där försvarsmakten historiskt har räddat nationen, haft dess framtid i sina händer, säger han.

– I princip varenda rysk familj har en koppling till militären och till andra världskriget.

Åselius drar lite på svaret när det gäller vilken militärparad i världen som är pampigast. Men han anser att den ryska som hålls i maj på Röda torget i Moskva - känd för precision, utsmyckade soldater med höga benlyft samt jätteformationer med stridsvagnar - ligger bra till.

I Sverige finns dock ingen årlig blågul aktivitet då försvaret visar upp sig.

– Det närmaste man kan komma är veterandagen den 29 maj. Men respektive försvarsgren har andra typer av öppet hus och dagar då de visar upp sig lokalt, säger Mikael Abrahamsson på Försvarsmaktens informationsstab.

Och i höstas, i samband med den stora försvarsövningen Aurora 17, ordnades en försvarsdag på Gärdet i Stockholm där besökare bland annat kunde se Jas-plan och pansarterrängbilar.