Morales visar sitt stöd för Maduro

Morales visade under sitt besök stöd för Maduro, som är starkt kritiserad internationellt.

Under den gångna veckans toppmöte Summit of the Americas (SOA) i Peru varnade ledare från länder i Nord- och Latinamerika för att valet i Venezuela den 20 maj saknar legitimitet och trovärdighet.

Oppositionen i landet kommer att bojkotta valet med motiveringen att det inte finns några garantier för att det blir ett fritt och rättvist val.

Vänsterpresidenten Morales mottogs vid presidentpalatset Miraflores där ledarna höll ett en timmes långt möte.

– Vi är anti-imperialistiska och ingen kommer att utpressa oss, sade Morales efter mötet.

Maduro var inte inbjuden till toppmötet i Lima fredag-lördag, men Morales var där och försvarade honom. Han fördömde USA:s sanktioner mot Maduros regering och beklagade sig över att Venezuela inte blivit inbjudet - något han främst beskyllde USA för.