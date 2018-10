Mord och tortyr - följ spåren efter Khashoggi

28 september: Besöker det saudiska konsulatet i Istanbul

Jamal Khashoggi är öppet kritisk till den saudiska regeringen och gick 2017 i självvald exil i USA.

Han planerar att gifta sig med sin flickvän, Hatice Cengiz som är turkisk medborgare, och behöver ordna med dokument. När han besöker Saudiarabiens konsulat i Istanbul i Turkiet får Khashoggi inte dokumentet - utan ombeds att återkomma nästa vecka.

Senare under helgen får Khashoggi ett samtal från konsulatet där han får instruktioner om att hämta dokumentet följande tisdag.

29 september: Reser till London

Khashoggi reser till London och talar på en konferens. Han stannar i den brittiska huvudstaden över helgen.

1 oktober: Återvänder till Istanbul

Khashoggi träffar två vänner i London. De har senare sagt att journalisten inte verkade vara orolig över att han skulle återvända till konsulatet. På kvällen reser Khashoggi tillbaka till Istanbul.

2 oktober: Går in på konsulatet

Klockan 03.13 landar ett privatplan med nio saudier, bland dem myndighetspersoner, på Atatürkflygplatsen i Istanbul, enligt turkiska källor. Flyget uppges komma från Riyad i Saudiarabien och vissa av passagerarna ska ha diplomatpass. Passagerarna checkar in på ett hotell nära konsulatet. De meddelar att de ska stanna i tre nätter, men lämnar sedan hotellet senare samma dag.

Klockan 13.14 kliver Khashoggi in genom dörren till konsulatet. Innan han går in ger han sina två telefoner till sin flickvän Hatice Cengiz och ber henne skaffa hjälp om han inte kommer tillbaka. Hon stannar utanför till klockan ett på natten, men Khashoggi dyker aldrig upp.

Exakt vad som händer under dagen är fortfarande oklart. Men senare börjar flera uppgifter läcka ut från den turkiska utredningen:

Omkring klockan 16 lämnar sex fordon med saudiska myndighetspersoner konsulatet, enligt källor. Två andra fordon åker till konsulatets residens omkring 200 meter bort och lämnar det först fyra timmar senare. Den turkiska personalen i residenset rapporteras ha blivit ombedd att ta ledigt.

Omkring klockan 17.15 anländer ytterligare ett flyg med saudiska tjänstemän. Planet uppges lämna flygplatsen efter omkring en timme och mellanlandar i Egypten, innan det når Riyad.

Klockan 22.46 flyger privatplanet som anlände i Istanbul under natten till tisdagen mot Dubai.

3 oktober: Försvunnen

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Jamal Khashoggi är försvunnen.

6 oktober: Inleder utredning

Turkiska åklagare inleder en utredning av försvinnandet.

7 oktober: Misstänker mord

Turkiska företrädare misstänker, enligt källor, att saudiska företrädare har mördat Khashoggi inne på konsulatet och att de 15 saudiska medborgarna flögs till Turkiet för uppgiften. Det saudiska konsulatet nekar till anklagelserna.

8 oktober: Erdogan kräver bevis

Turkiska utredare vill undersöka konsulatet och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan säger att det är upp till Saudiarabien att lägga fram bevis för att Khashoggi verkligen lämnade konsulatet utan problem.

9 oktober: Övervakningsbilder försvunna

Saudiarabien bjuder in turkiska experter och tjänstemän att undersöka konsulatbyggnaden. Konsulatets övervakningsbilder från dagen då Khashoggi kom dit påstås ha försvunnit.

10 oktober: Saudier pekas ut

Den regeringsvänliga turkiska tidningen Sabah publicerar namn och födelseår på de 15 saudier som ska ha anlänt till Istanbul den 2 oktober och lämnat landet i omgångar. Enligt en källa till The Washington Post ska den amerikanska underrättelsestjänsten ha avlyssnat saudiska tjänstemän, som pratat om att locka Khashoggi tillbaka till Saudiarabien för att komma åt honom.

President Donald Trump beskriver situationen som väldigt allvarlig och säger att USA ska hjälpa Turkiet att gå till botten med saken.

12 oktober: Mordet spelades in

Turkiet säger sig ha ljudinspelningar inifrån Saudiarabiens konsulat som bevisar att Khashoggi mördades där, uppger en källa för journalistens arbetsgivare The Washington Post.

13 oktober: Trump hotar med åtgärder

USA:s president Donald Trump varnar Saudiarabien för amerikanska kraftåtgärder om det skulle visa sig att styret i Riyad ligger bakom Khashoggis försvinnande.

Det kommer att bli en sträng bestraffning, säger Trump till CBS News.

14 oktober: Riyad slår tillbaka

Saudiarabien slår tillbaka mot hoten om sanktioner och säger att man kommer att besvara varje bestraffning av landet med ännu kraftfullare åtgärder.

15 oktober: Söker igenom konsulatet

Turkiska myndigheter söker under kvällen och natten igenom det saudiska konsulatet. Poliser och åklagare tar bland annat med sig jordprover från trädgården.

Den amerikanska nyhetskanalen CNN rapporterar att Saudiarabien är på väg att erkänna att Khashoggi dött under ett förhör som inte godkänts av högre ort.

16 oktober: Uppges ha styckats

De turkiska team som genomsökt konsulatet har hittat bevis på att Khashoggi dödades i byggnaden, uppger en anonym turkisk myndighetsföreträdare för AP. Enligt en källa till CNN styckades även journalisten inne på konsulatet.

Precis som många andra uppgifter i fallet har de inte bekräftats från officiellt håll.

Khashoggis försvinnande sätter samtidigt amerikanska politikers tålamod med Saudiarabien på prov. Den tidigare saudiskvänlige republikanske senatorn Lindsey Graham säger i en intervju med Fox News att den "giftige" kronprinsen Mohammed bin Salman måste bort.

17 oktober: Misstänkta kopplas till kronprinsen

Elva av de femton saudier som turkiska källor pekat ut som inblandade i försvinnandet har band till den saudiska säkerhetstjänsten, rapporterar The Washington Post , som bland annat hänvisar till uppgifter på deras sociala medier och mejlväxlingar.

En av de misstänkta står dessutom personligen nära den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, medan ytterligare tre av dem har kopplingar till kronprinsens personskydd, uppger The New York Times.

18 oktober: Nya konferensavhopp och otäcka detaljer

Bland andra Frankrikes och Nederländernas finansministrar sällar sig till en rad utländska företrädare och storföretag som ställer in sin närvaro vid en ekonomisk storkonferens i Saudiarabien.

Samtidigt sprids nya uppgifter om otäcka detaljer från ljudupptagningar där det ska höras hur Khashoggi torteras och dödas inne på konsulatet. Uppgifterna kommer från den regeringsvänliga turkiska tidningen Yeni Safak.

19 oktober: Turkiet söker igenom skog

Turkiska myndigheter utökar sin utredning och söker igenom Belgradskogen utanför Istanbul. Anledningen är att ett fordon som lämnade det saudiska konsulatet samma dag som Khashoggi försvann misstänks ha åkt dit, enligt turkiska medier.

Dessutom förhörs 15 turkiska medborgare, anställda vid konsulatet, enligt den statliga turkiska nyhetsbyrån Anatolia. Tidigare har det rapporterats om att samtliga icke-saudier fått ledigt den 2 oktober.

20 oktober: Saudiarabien bekräftar Khashoggis död

Strax efter midnatt, svensk tid (strax efter 01 i Riyad), går Saudiarabien slutligen ut med en bekräftelse att Khashoggi dödats inne på konsulatet i Istanbul. I ett uttalande i statliga medier påstår kungarikets riksåklagare att journalisten dött i samband med ett slagsmål, utan att gå in på var hans kropp tagit vägen.

Kung Salman ger två högt uppsatta saudiska företrädare sparken och beslutar att ledningen för landets underrättelsetjänst ska omorganiseras. Dessutom uppges 18 saudier ha gripits med anledning av kungahusets utredning.

21 oktober: Framför kondoleanser

Saudiarabiens kung Salman och kronprins Mohammed bin Salman uppges ha ringt Jamal Khashoggis son för att framföra sina kondoleanser.

Källor: The New York Times, The Guardian, AFP, Reuters, The Washington Post