Moskva: Ryssar kan ha dött i USA-ledd attack

Rapporter om att ryssar kan ha dödats i attacker utförda av amerikanska bombplan är en illustration av den komplicerade konflikten i Syrien, som utkämpas längs flera olika frontlinjer med en rad länder och ett antal lokala miliser inblandade.

I förra veckan angrep USA-ledda styrkor regeringstrogen milis i provinsen Dayr al-Zawr i östra Syrien, efter att milisen ska ha angripit den USA-stödda kurdisk-arabiska milisen SDF.

Moskva bekräftar

Fem ryssar kan ha dödats i striderna, säger nu ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova.

– Det förmodas att det är ryska medborgare. Men allt det måste kontrolleras, i synnerhet deras medborgarskap, är de verkligen ryska medborgare, eller från andra länder, säger hon enligt nyhetsbyrån Reuters.

Zakharova understryker att det inte är ryska soldater som mist livet. Hon avfärdar samtidigt medierapporter om att flera tiotal ryssar dödades i förra veckans strider i Dayr al-Zawr som "desinformation".

The New York Times har tidigare rapporterat att omkring 100 ryska medborgare kan ha dödats under de två dagarnas strider. Även ryska medier har rapporterat om ryska förluster, med hänvisning till anhöriga till ryska legosoldater i Syrien

Hundratals legosoldater

Det ryska försvarsdepartementet sade efter attackerna den 7-8 februari att inga ryska soldater fanns i området. Kremls talesperson Dmitrij Peskov har i uttalanden för nyhetsbyrån Interfax antytt att rapporter om dödade ryssar skulle kunna handla om ryska medborgare som frivilligt strider för Syriens regering.

Flera hundra ryssar arbetar som legosoldater i Syrien, anställda av det privata säkerhetsföretaget Wagner, enligt CNN. Wagner är föremål för amerikanska sanktioner anklagat för stöd till separatister i östra Ukraina. Företaget är registrerat i Hongkong och har inga officiella kontor i Ryssland, enligt CNN som inte har lyckats få kontakt med företaget.