Myteri nära i Mays regering

Ett myteri är i vardande i Theresa Mays brittiska regering med anledning av brexit - och ministrar vill få henne petad så snart som möjligt, rapporterar brittiska medier.

Det är en regelrätt kupp som är på gång, rapporterar Reuters med hänvisning till söndagstidningen Mail on Sunday. Kuppmakarna uppges vilja installera den brexitförespråkande ministern Michael Gove som tillfällig premiärminister.

Tim Shipman, politikredaktör på The Sunday Times, rapporterar via Twitter att han talat med elva ministrar på lördagen som samtliga vill att Theresa May ska avgå. De kommer att ställa henne mot väggen på måndag.

Enligt Shipmans uppgifter ligger någon av ministrarna David Lidington, Jeremy Hunt och Michael Gove närmast till hands att ersätta på tillfällig basis.

– Slutet är nära. Hon kommer att vara borta inom tio dagar, säger en icke namngiven minister enligt Shipman.