Pekingbor plågas av sandstorm

Luftföroreningarna i Peking har nått skadliga nivåer. Anledningen är dock inte, som brukligt, utsläpp från mänsklig aktivitet - denna gång är främst vädrets makter att skylla.

En sandstorm med ursprung i Inre Mongoliet har belägrat luften i den kinesiska huvudstaden, liksom andra delar av norra Kina. Myndigheterna utfärdade på tisdagskvällen en sandstormsvarning och uppmanar invånarna i några av de nordliga regionerna att stänga dörrar, täcka ansiktet och köra försiktigt på grund av den dåliga sikten.

Under onsdagsmorgonen hade damm och sand dragit in över ett 1,5 kvadratkilometer stort område, däribland delar av Peking. Problemen väntas kvarstå in på torsdagen.

Det ofta förorenade Peking var en av flera kinesiska städer som i helgen även tvingades utfärda varningar för smog, då industrierna växlar upp igen efter vintern.