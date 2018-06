Presidentrykten kring Starbucksgrundaren

Starbucks grundare Howard Schultz meddelar att han lämnar företaget, och förnekar inte att han överväger att kandidera till presidentposten för Demokraterna 2020.

Schultz, som utifrån en butik i Seattle har byggt en global kaffekedja, kommer att lämna företaget i slutet av juni, meddelar Starbucks.

Till The New York Times säger Schultz, som varit öppet kritisk till USA:s republikanske president Donald Trump, att han inte bestämt sig för vad han ska göra. Men 64-åringen säger att han "under en tid känt djup oro för vårt land - den växande klyftan här hemma och vår ställning i världen".

– En av de saker som jag vill göra är att ta reda på i vilken roll jag kan bidra.

På frågan om han kan tänka sig att kandidera till presidentposten, vilket det har spekulerats om under lång tid, svarar Schultz:

– Jag kommer att överväga en rad alternativ, och det kan innebära en offentlig tjänst. Men jag är långt från att fatta några beslut om framtiden.