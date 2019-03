Rapport: "IS-barn" fängslas och torteras

Runt 1 500 barn - personer under 18 år - satt vid årsskiftet fängslade i Irak anklagade för att ha anknytning till terrorrörelsen IS. Sedan 2014 har irakiska och kurdiska myndigheter gripit tusentals barn och dömt hundratals till långa fängelsestraff för terroristbrott, enligt rapporten från Human Rights Watch (HRW).

Många av anklagelserna sägs sakna grund. Barnen har genom tvång och tortyr tvingats till falska erkännanden, enligt rapporten. Förhör och rättegångar har ofta varit hastiga processer på 5-10 minuter utan försvarsadvokater närvarande.

"Barn som anklagas för samröre med IS fängslas, torteras och åtalas, oavsett grad av delaktighet i terrorgruppen", konstaterar HRW:s barnrättsadvokat Jo Becker i ett pressmeddelande.

Tortyr med elchocker

19 av 29 intervjuade pojkar och unga män som har suttit i kurdisk fångenskap uppgav att de blivit torterade med plaströr, pinnar, elektriska kablar och elchocker. En 17-årig pojke som greps av den irakiska säkerhetstjänsten berättade att han blivit slagen, bunden och upphängd i luften tio minuter i taget - och att tortyren skulle fortsätta om han inte erkände.

HRW påpekar i rapporten att rekrytering av barn till väpnade grupper strider mot internationell lag - vilket betyder att barn som rekryterats ska betraktas som offer. I de fall där barn begått brott ska fängelsestraff vara den sista utvägen. Därmed har irakiska och kurdiska myndigheter brutit mot internationell lag, menar organisationen.

Barn som fängslats för IS-kopplingar lider stor skada, konstaterar HRW. Stigmatisering, familjeseparation och tvångsförflyttningar begränsar barnens förmåga att återintegreras i samhället och att försörja sig själva. När de stämplats som IS-krigare riskerar de att förskjutas, fängslas igen - eller i värsta fall att dödas.

Utländska barn dömda

"Det här svepande och straffande tillvägagångssättet är inte rättvist, och kommer att skapa livslånga negativa konsekvenser för många av barnen", säger Jo Becker vid HRW.

Förhållanden på de fängelser som besöktes under arbetet med rapporten var dessutom undermåliga och osanitära. En cell som var fyra gånger sex meter stor hyste 114 fångar, med en enda toalett och inga fönster. Barnen har ingen tillgång till duschar, utbildning, sjukvård, fysisk aktivitet eller kontakt med sina familjer.

Av de intervjuade barn som erkänt samröre med IS, sade merparten att de anslutit sig till terrororganisationen antingen på grund av ekonomiska svårigheter, grupptryck, för att undkomma familjeproblem eller för att "uppnå social status". Andra uppgav sig inte ha något samröre alls med IS, eller att de haft familjemedlemmar som ingått i IS.

Minst 185 utländska barn har dömts till fängelsestraff för terroristbrott i Irak, enligt landets myndigheter.