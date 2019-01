Rapport: Nordkorea döljer 20 robotbaser

En rapport visar att Nordkorea förfogar över minst 20 robotbaser som landet hemlighållit för omvärlden, rapporterar NBC News. Det rör sig bland annat om basen Sino-Ri, som Nordkoreas diktator Kim Jong-Un hittills inte avslöjat, enligt forskarna bakom rapporten.

Landets ballistiska robotar ses som de främsta potentiella bärarna av kärnstridsspetsar.

– Nordkoreanerna kommer inte att förhandla kring saker de inte avslöjat, säger Victor Cha, en av författarna till rapporten som skett inom projektet Beyond Parallel och sponsrats av tankesmedjan Center for Strategic and International Studies, till NBC.

– Det ser ut som att de spelar ett spel, säger Cha och tillägger att regimen kommer att behålla en stor del kapacitet även om den förstör kända kärnvapenanläggningar.

Från robotbasen Sino-Ri, som ligger nära gränsen mot Sydkorea, har Nordkorea möjlighet att slå till mot både Sydkorea och Japan samt USA-territoriet Guam i Stilla havet, enligt forskarna.