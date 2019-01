Saudisk tonåring kan få asyl i Kanada

Den unga saudiska flicka som har flytt till Thailand av rädsla för att hennes familj ska döda henne har beviljats asyl i Kanada, uppger chefen för de thailändska immigrationsmyndigheterna. De kanadensiska myndigheterna säger dock att de inte kan bekräfta att hon har fått asyl.

Rahaf Mohammad al-Qunun ska flyga med Korean Air från Bangkok till Seoul i Sydkorea på fredagen för att där ta ett anknytande plan till Kanada.

18-åringen anlände till Bangkok i lördags där hon barrikeraderade sig på ett hotellrum i transithallen på flygplatsen sedan hon nekats komma in i landet. Efter att ha väckt uppmärksamhet via sociala medier fick hon komma in i landet.

FN:s flyktingorgan UNHCR har bedömt att hon har legitima asylskäl. Australien har tidigare uppgett att de överväger att bevilja al-Qunun asyl.