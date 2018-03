S:t Patrick's day - inte bara för irländare

Dagen firas till minne av Patrick, Irlands apostel och skyddshelgon, som enligt legenden tog kristendomen till ön. Numera uppmärksammas S:t Patrick's day inte bara i Irland och Nordirland utan även av irländska immigrantgrupper runt om i världen, framförallt USA. Totalt firas dagen i 150 länder.

Världens största S:t Patricks-parad hittar man heller inte i Dublin utan New York, där firandet nu är inne på sitt 257:e år med en stor parad längst Fifth Avenue. Men irländarna tar ändå priset i långvarigaste firandet - Dublinborna hyllar sitt helgon i hela fem dagar med en stor stadsfestival. I Chicago har man gjort tradition av att färga hela Chicagofloden grön, och tidigare har även byggnader som One World Trade Center i New York, Colosseum i Rom, Heron Tower i London och Kinesiska muren smyckats gröna.

I Sverige uppmärksammas dagen också på många håll: Stockholm håller en parad från Kungsträdgården till Gamla stan arrangerad av svensk-irländska föreningen och Irlands ambassad. Även Karlstad, Jönköping och Malmö bjuder in till fest.