Statsvetare skeptisk till Trumps opioidplan

New Hampshire är en av de delstater i USA som drabbats hårdast av opioidepidemin som främst omfattar missbruk av heroin, fentanyl och morfin. Under sitt första besök i delstaten sedan han svors in som president presenterade Trump sin strategi.

– Vita huset har från dag ett sagt att de har en plan för att ta tag i det här problemet. Så jag tror att det handlade om att äntligen presentera en plan för att bekämpa opioidberoendet, säger Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College, New Hampshire.

Galdieri tycker att det är bra att Trump pratar om ett ämne som är viktigt för New Hampshire och människor i andra delstater runt om i landet, men undrar om planen verkligen kommer att genomföras. Och om den gör det, kommer den att göra någon skillnad, frågar sig Galdieri.

Innebär det förändring?

– Baserat på hans mer än 14 månader på presidentposten så är jag skeptisk till att vi kommer att se att Vita huset genomför särskilt mycket i frågan, säger han.

New Hampshire är en liten delstat men en vågmästardelstat, där Trump förlorade med bara 3 000 röster i valet 2016. Galdieri anser att Trump försummat delstaten under sin tid på presidentposten.

– Han sade till en annan världsledare förra sommaren att New Hampshire är en "droginfekterad håla". Politiskt så tror jag att han försöka släta över det och titta framåt mot primärvalen 2020 och de allmänna valen. Han vill inte riskera att förlora delstaten i de allmänna valen igen över kommentarer han sagt tidigare.

Beundran för Duterte

Donald Trump har tidigare uttryckt beröm för Filippinernas president Rodrigo Dutertes hårda tag mot drogrelaterade brott.

– Något som Trump har gjort, som är väldigt ovanligt för en amerikansk politisk ledare, är att han i så stor utsträckning har uttryckt beundran för diktatorer och auktoritära ledare. Att fokusera på dödsstraff och på att vi ska hitta knarksmugglarna, ställa dem inför rätta och avrätta dem, det påminner mig om hur de auktoritära ledarna som Trump uttrycker beundran ställer sig i frågan, säger Chris Galdieri.