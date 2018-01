NYT: Steve Bannon ska vittna inför jury

Det är oklart varför Bannon hanteras annorlunda än det tiotal företrädare för Trumpadministrationen som tidigare frågats ut av Muellers utredare. De har inte fått någon formell kallelse och har inte behövt vittna inför jury.

Det kan vara ett tecken på att utredningen går in i ett intensivare skede, eller helt enkelt en förhandlingstaktik, skriver tidningen. Mueller kommer troligen att låta Bannon slippa juryn om han i stället låter sig frågas ut av utredarna under mindre formella former, tror tidningens källa.

Bannon vägrade svara

Bannon frågades på tisdagen ut bakom stängda dörrar av representanthusets underrättelseutskott i samma ärende. Där vägrade han svara på frågor som rörde hans tid i Vita huset och tiden mellan valet och presidentinstallationen för ett år sedan, erfar nyhetssajten Politico.

Hans vägran retade upp ledamöter som direkt utfärdade en formell kallelse till Bannon att på nytt vittna inför utskottet.

Inför utfrågningen förmodades Bannon få frågor om uttalanden han gjort i den kontroversiella nya boken "Fire and Fury". I boken beskriver Bannon bland annat ett möte mellan Trumps kampanjstab och representanter för Rysslands regering i juni 2016 som "landsförräderi". I mötet deltog Trumps son Donald Trump junior, svärsonen Jared Kushner och valkampanjens ordförande Paul Manafort.

Sparkad av Trump

Bannon var ordförande för Donald Trumps presidentvalskampanj under valrörelsens sista självande månader 2016. Efter segern utsåg Trump honom till chefsstrateg i Vita huset, en post han avskedades från i augusti. Då återgick han till den högerpopulistiska nyhetssajten Breitbart News, som han tidigare varit chef för. I ljuset av de kontroversiella uttalandena i "Fire and Fury", som bland annat väckte ilska hos presidenten, tvingades han dock lämna även Breitbart News.