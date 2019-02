Sudans president mjuknar efter protester

Sudan har skakats av protester sedan december förra året, när regeringen trefaldigade priset på bröd. President Omar al-Bashir har hittills satt hårt mot hårt mot demonstranterna, men under en pressträff i sitt palats under onsdagen var han mer förstående mot de som nästan dagligen har tagit till gatorna för att protestera mot styret och den dåliga ekonomin.

– De flesta av demonstranterna är unga och det finns faktorer som har drivit dem att protestera på gatorna, som inflationen som har lett till högre priser och det begränsade antalet jobb som finns, sade al-Bashir.

Journalister släpps

Presidenten sade även att alla journalister som fängslats i samband med protesterna ska släppas. Aktivister uppger för Reuters att det rör sig om 16 personer.

De nya uttalandena kommer efter att premiärminister Moataz Moussa i lördags sade att protesterna var legitima. Den mer förstående hållningen är en kontrast till tidigare uttalanden, där al-Bashir bland annat kallat demonstranterna för råttor som borde återvända till sina hålor.

Varnar för att gå för långt

De hårda ekonomiska villkoren i landet drog i gång protesterna, som under januari gått över till att handla om förtryck under al-Bashirs 30-åriga styre. Sin mjukare ton till trots varnade presidenten under pressträffen demonstranterna för att gå för långt och pekade på kaoset i Libyen efter Muammar Gaddafis fall 2011 som ett varnande exempel.

Polisen har enligt ögonvittnen vid flera tillfällen använt tårgas mot demonstranterna. Myndigheterna anger att 30 personer har dött i oroligheterna, människorättsorganisationer i landet säger att siffran snarare är 45 personer.