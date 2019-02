Taggade demokrater vill utmana Donald Trump

Bör man satsa på en politiskt enande kandidat à la Barack Obama, en person med minoritetsbakgrund eller någon med progressiva idéer? Är det bättre med en tuffing som kan ge president Trump svar på tal eller en erfaren politiker som klarar spelet i Washington DC? Eller kanske en mittenorienterad pragmatiker som har stöd bland de vita arbetare partiet förlorade 2016?

Diskussionsvågorna går höga inom Demokratiska partiet inför en presidentvalrörelse där startfältet ser ut att bli historiskt brett. Hittills har 175 partimedlemmar meddelat att de ställer upp och ytterligare många överväger satsningar på Vita huset. Bland dessa anses ett tiotal ha reella chanser att bli presidentkandidat.

Uppvaktar väljare

– I vår delstat pågår nu en intensiv kamp om de bästa valarbetarna, helst sådana som har erfarenhet av tidigare kampanjer, säger Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i New Hampshire, till TT.

– Jag har inte sett något liknande, möjligen med undantag för Republikanerna 2016. Snart kommer det vara omöjligt att gå på en gata här utan att bli påhoppad av kampanjarbetare.

New Hampshire i nordöst är den delstat som stoltserar med att ordna det allra första primärvalet i USA, även om delstaten Iowa dessförinnan håller nomineringsmöten - den andra varianten genom vilken ett delstatsparti avgör vem de ställer sig bakom som partiets nationella presidentkandidat. Att vinna i just Iowa och New Hampshire är viktigt för en aspirant, då det ger uppmärksamhet och medvind för den fortsatta kampanjen.

Detta är politikerna väl medvetna om och redan nu pågår intensiv uppvaktning av väljarna i de tidiga primärvalsdelstaterna. Galdieri har hunnit se ett halvt dussin presumtiva kandidater framträda, bland dem Ohiosenatorn Sherrod Brown som var tvungen att byta lokal för sitt tal på grund av det stora intresset.

– New Hampshire är ofta första anhalt efter att en person offentliggjort sin kandidatur.

Vill slå Trump

Bland de demokrater som kickat i gång sina valkampanjer finns de fyra kvinnliga senatorerna Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar och Elizabeth Warren. De kandiderar i en tid då bland annat metoo-rörelsen och de kvinnomarscher som hållits i USA engagerat hundratusentals människor.

– De kvinnliga senatorerna har tyngd och kan driva övertygande kampanjer, konstaterar Galdieri men lägger till att Donald Trumps presidentskap nog också spelar in.

– Flera av dem hade nog övervägt att ställa upp någon gång - men vill gärna vara den som slår Trump 2020. Jag tror inte att det hade sett ut så här om exempelvis (republikanen) John Kasich varit president.

Opinionsmätningar bland demokratiska väljare tyder dock på att många vill se den förre vicepresidenten Joe Biden eller senatorn Bernie Sanders som partiets kandidat. Båda är mycket namnkunniga - men också vita män över 75 år. Ingen av dem skulle stå för det generationsskifte som efterfrågats.

Tung kampanjkassa

Och på den republikanska sidan? Donald Trump har redan samlat in över 129 miljoner dollar till sin återvalskampanj, något ingen annan sittande president gjort. Hittills har ingen partikamrat utmanat honom men ett tiotal politiker och affärsmän förekommer i diskussionerna, bland dem Marylandguvernören Larry Hogan och den tidigare Tennesseesenatorn Bob Corker.

Realpolitiskt lär valrörelsen färgas av de stora frågor som nu diskuteras i USA som invandring, kvinnors rättigheter och Högsta domstolens sammansättning. Ekonomin väger alltid tungt, utrikespolitiken mindre så. Galdieri spår att även korruption blir ett viktigt ämne, med tanke på de utredningar av presidentens politik och affärsverksamhet som det nu demokratledda representanthuset utlovat.

– Och vi vet inte vad som sker med (Robert) Muellers Rysslandsutredning. Om han påvisar att Trump faktiskt jobbade för ryska intressen kommer allt att förändras.