Toppministrar ökar pressen på May

Sex ministrar i den brittiska regeringen varnar premiärminister Theresa May att det kommer bli "uppror" i parlamentet nästa vecka om hon inte går med på att flytta fram datum för brexit om något skilsmässoavtal med EU inte är klart innan dess.

De fyra ministrarna är arbetsmarknadsminister Amber Rudd, justitieminister David Gauke, näringsminister Greg Clark och Skottlandsminister David Mundell, rapporterar tidningen The Sun.

Om May vägrar så kommer de fyra plus ytterligare 20 regeringsmedlemmar att stödja Labourledamoten Yvette Cooper Coopers förslag om att skjuta upp EU-utträdet om parlamentet inte sagt ja till ett utträdelseavtal, enligt tidningen.

Redan i måndags rapporterade The Guardian om att May under ett möte pressats hårt av fyra ministrar med Amber Rudd i spetsen. Ministrarna krävde då att May slutar att använda sig av ett utträde utan avtal med EU som förhandlingsbricka.