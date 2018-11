Trump ställer in Putinmöte

"Till följd av att fartyg och personal inte har lämnats tillbaka till Ukraina från Ryssland har jag beslutat att det är bäst för alla parter att ställa in mitt sedan tidigare planerade möte i Argentina med Vladimir Putin", skriver Trump på Twitter.

Ämneslistan för de båda presidenterna inställda möte var diger och skulle bland annat handla om spänningarna kring nedrustningsavtalet INF. Trump har varnat för att USA planerar att skrota avtalet från 1987, som rör avveckling av de medel- och kortdistansrobotar som skapade oro för kärnvapenkrig i Europa på 1980-talet.

Detta eftersom USA anser att Ryssland redan brutit mot avtalet genom att fortsätta utveckla dessa robottyper.

Enligt Kremls talesperson Dmitrij Peskov har Moskva inte formellt informerats om Trumps beslut att ställa in det inplanerade mötet, utan fick beskedet via Twitter, skriver den ryska nyhetsbyrån Interfax. Peskov tillägger att Putin i och med Trumps beslut nu kommer att få ett antal timmar över för flera nyttiga möten under G20-mötet.