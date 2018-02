Trumpmedarbetare anklagas för misshandel

Porters två ex-fruar har båda sagt att Porter misshandlat dem, något han själv förnekar. Den senaste tiden har hans fall granskats i medier och för några dagar sedan publicerade tidningen Daily Mail vittnesmål från hans tidigare fruar samt ett foto där en tidigare hustru har en blåtira kring ena ögat.

Stöd från Kelly

FBI ska ha känt till misshandelsanklagelserna och efter sin säkerhetsprövning inte gett Porter fullt grönt ljus för arbetet som stabssekreterare, rapporterar CBS News - som även publicerar detaljer ur protokoll rörande besöksförbud. FBI underrättade Vita huset i november, men där valde man ändå att låta Porter arbeta nära presidenten, enligt CBS.

Porters närmaste chef, stabschef John Kelly, har varit särskilt stödjande. När affären började rullas upp i veckan försvarade han Porter som en "rättrådig och hederlig" man - något som rapporteras ha väckt kritik även inom Vita huset. Sent på onsdagen, när fler detaljer blivit kända, kom Kelly med ett nytt uttalande i vilket han sade sig vara chockerad av uppgifterna:

"I vårt samhälle finns ingen plats för våld i hemmet (på engelska "domestic violence"). Jag står för mina tidigare kommentarer om den Rob Porter som jag lärt känna sedan jag blev stabschef och jag anser att varje individ har rätt att försvara sitt rykte", sade Kelly och lade till att han godkänt Porters avskedsansökan.

Skrev med partner

För allmänheten är Rob Porter ett ganska okänt namn, men han har ofta synts vid president Trumps sida under utlandsbesök och var bland annat delaktig i att skriva presidentens state of the union-tal till nationen.

I Porters eget uttalande om avgången, som bland annat återges av nyhetssajten Axios, säger han att de "skandalösa anklagelserna" är falska samt att han alltid satt "plikten till hemlandet främst och behandlat andra med respekt". Uttalandet ska ha formulerats tillsammans med Vita husets kommunikationschef Hope Hicks - som anses stå president Trump mycket nära - och som Porter enligt medieuppgifter nyligen inlett en relation med.