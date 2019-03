Tullunion med EU möjligt brexitalternativ

Om parlamentet lägger förslaget om en tullunion i premiärminister Theresa Mays knä är regeringen är inte avvisande.

– Jag tror att hon i så fall måste fundera noga på det. Om parlamentet överväldigande röstar mot att lämna Europeiska unionen utan ett avtal, och röstar för en mjukare brexit, då tror jag att det är ohållbart att vi ska strunta i vad parlamentet tycker och lämna utan ett avtal, säger justitieminister David Gauke till BBC.

Tullunion, hård brexit eller Mays redan föreslagna och tre gånger nedröstade förslag kan alla hamna på underhusets bord när det ska rösta om alternativa vägar framåt från och med måndagen.

Om parlamentet kan samla brett stöd för ett förslag kan May, om hon vill, söka en förlängning av utträdet från EU bortom den 12 april. Annars, eller om ingetdera alternativ har stort stöd, kan allt hända, åtminstone i teorin. Alltifrån att Storbritannien kraschar ut ur unionen just den 12 april till en fortsatt förlängning, att britterna trots allt deltar i EU-parlamentsvalet i maj, omförhandlar, håller nya omröstningar, nyval eller till och med en ny folkomröstning om brexit eller att det ställs in.